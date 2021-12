Binotto verwacht veel veranderingen in 2022: "Iedereen die snel was in F2 zal dat nu weer zijn"

Dit seizoen draaide alles om het zenuwslopende duel tussen Red Bull Racing en Mercedes. De twee teams staken met kop en schouders boven iedereen uit en deelden overduidelijk de lakens uit. In 2022 zal alles waarschijnlijk anders zijn, niemand heeft enig idee hoe de verhoudingen dan liggen.

Aankomend seizoen gaan er immers compleet nieuwe regels gelden in de koningsklasse van de autosport. Hierdoor kunnen de verhoudingen compleet gaan verschuiven. De coureurs zullen zich ook moeten aanpassen want de nieuwe auto's zullen compleet anders zijn om te besturen.

Aanpassen

Ferrari-teambaas Mattia Binotto beaamd de onduidelijkheid. De gekrulde teambaas spreekt zich in gesprek met de Italiaanse tak van Sky uit: "Het is zeker weten een grote discontinuïteit in 2022. Zelfs de jongens die nu in de auto rijden zullen zich moeten aanpassen."

Binotto verwacht dat de ene coureur veel meer moeite gaat krijgen dan de andere coureur. Hij verwacht verschillen: "Niet iedereen zal zich op dezelfde manier gaan aanpassen. Iedereen zal een heleboel moeten gaan leren over de rijstijl."

Formule 2

De teambaas van het legendarische team denkt wel te weten welke coureurs de minste moeite gaan hebben met de nieuwe bolides. "De nieuwe auto's zien er veel meer uit als Formule 2-wagens. Dus diegene die snel waren in de Formule 2 zullen dat ook zijn in deze auto's. Maar we moeten het nog maar gaan zien.