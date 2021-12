Uitslag Grand Prix van Abu Dhabi: Verstappen wereldkampioen na bizarre race

Verstappen heeft de Grand Prix van Abu Dhabi gewonnen. Hij finishte voor Hamilton, die tweede werd in de laatste race van het seizoen. Het podium werd compleet gemaakt door Carlos Sainz. Deze uitslag zorgt ervoor dat Max Verstappen wereldkampioen is geworden!

Max Verstappen heeft het geflikt na een bizarre slotfase in Abu Dhabi. Bij de start leek het er nog op dat de titel ver uit zicht was. Hamilton kende een briljante start en reed met speels gemak weg bij de concurrentie. Het gat werd alsmaar groter en Red Bull moest een plannetje bedenken.

Perez

Ze besloten Verstappen naar binnen te halen, Mercedes reageerde een rondje later en riep Hamilton ook naar binnen. Sergio Perez bleef echter op de baan en mocht het tactisch gaan spelen. Hij toonde zijn verdedigende talent en gaf Hamilton waar voor zijn geld.

VSC

Perez kon niet meer en moest Hamilton laten gaan. Verstappen haalde zijn teamgenoot ook in en mocht op jacht. Hamilton was echter zeer snel en reed 'gewoon' weer door. Echter leek een VSC roet in het eten te gaan gooien. Giovinazzi viel stil en Red Bull riep Verstappen weer naar winnen.

Mercedes hield Hamilton buiten en leek goed te hebben gegokt. De Brit hield de leiding en Verstappen liep maar niet in. Maar in de Formule 1 zit het venijn daadwerkelijk in de staart. Nicholas Latifi crashte en de safety car kwam in de absolute slotfase toch nog naar buiten.

Safety Car

Hamilton bleef buiten en Red Bull reageerde direct. Verstappen wisselde naar softs en ging met het mes tussen de tanden weer de baan op. De auto's met een rondje achterstand leken op de baan te blijven, tot woede van Red Bull. Michael Masi maakte last minute toch de keuze om de lapped cars er tussenuit te halen. Mercedes was des duivels maar er was niets meer mogelijk.

Geschiedenis

De safety car ging weg en Verstappen had nog één rondje om geschiedenis te schrijven. Hij was fel zoals hij al het hele jaar was. Hamilton moest verdedigen maar het was vechten tegen de bierkaai. De Brit was kansloos op zijn harde banden en Verstappen greep zijn kans. In de allerlaatste ronde draaide de Limburger alles om en klonk er een mega gejuich op de tribunes. Verstappen hield vol en reed naar een onverwachte daverende wereldtitel. Uw wereldkampioen van 2021 heet Max Verstappen.