Toto Wolff verwacht agressieve Lewis Hamilton in slotrace

Mercedes incasseerde gisteren tijdens de kwalificatie voor de Grand Prix van Abu Dhabi een onverwachte tik van Red Bull Racing voor de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi. Waar Mercedes, zeker in de korte runs, het hele weekend de overhand leek te hebben op het vernieuwde Yas Marina Circuit, was het Max Verstappen die de pole position op imponerende wijze voor de neus van Lewis Hamilton wegkaapte. Red Bull Racing had het hele weekend nog geen blijk gegeven van een goede kwalificatiesnelheid, maar de Oostenrijkse equipe piekte wat de kwalificatie betreft, op het juiste moment.

Toto Wolff was voor de camera's van Sky Sports ook verbaasd door de uitslag van de kwalificatie: "We leken vanaf de vrijdag het snelst, maar onze banden waren simpelweg niet op temperatuur en die van hen duidelijk wel. In Q1 en Q2 leek het nog een gemakkelijke middag te gaan worden, maar opeens verloren we snelheid. We weten nog niet goed hoe het zit met de lange runs, maar morgenmiddag (vandaag red.) zal diegene met de snelste auto wereldkampioen worden en daarbij maakt het niet uit op welke band we starten."

Mercedes strijdlustig: "Wij gaan voor compleet andere strategie"

"Ik denk niet dat ik veel hoef te zeggen tegen Lewis,"vervolgde Wolff over de motivatie van zijn titelkandidaat. "Ik denk dat hij boos is en gemotiveerd zal zijn om Verstappen het vuur aan de schenen te leggen. We staan nu achter Red Bull, maar dat is niet altijd een slechte uitgangspositie. Als Lewis op de mediumband P2 vast kan houden dan zijn wij in het voordeel, als hij posities verliest wordt het een lastiger verhaal."

Gevraagd of er voldoende kansen zouden zijn om in te halen voor Hamilton reageerde Wolff: "Red Bull heeft een hele kleine achtervleugel meegenomen en daarom zullen we op het rechte stuk niet veel sneller zijn. We moeten dus puur vertrouwen op een verschil in de staat van de banden en dus gaan wij voor een compleet andere strategie."