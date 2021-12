Ook Rico Verhoeven gespannen voor allesbeslissende race Verstappen: "Gun het hem zo verschrikkelijk"

Dit weekend gaat Max Verstappen in de allesbeslissende Grand Prix van Abu Dhabi op voor zijn eerste wereldkampioenschap in de Formule 1. Dat dat ook bij de wereldkampioen kickboksen in het zwaargewicht het een en ander los maakt klinkt als een vergezocht verhaal. Toch laat Rico Verhoeven in een vandaag gepubliceerd interview in De Telegraaf weten dat hij de verrichtingen van Verstappen, met wie Verhoeven een bijzondere vriendschap heeft opgebouwd, met veel emotie zal volgen: "Ik gun het hem zo verschrikkelijk."

Nogmaals het verband lijkt vergezocht maar toch zijn er parallellen tussen Verstappen en Verhoeven. De inmiddels 32-jarige Verhoeven is namelijk al sinds zijn 25ste wereldkampioen kickboksen en moest dus ook op jonge leeftijd al een allesbeslissend gevecht om die wereldtitel voeren. Verhoeven verscheen echter als grote underdog op dat toernooi en denkt dat een wereldtitel van Verstappen op 24-jarige leeftijd ook sensationeel zou zijn: "Wereldkampioen gaat hij zeker worden, als het nu niet gebeurt dan wel volgend jaar en waarschijnlijk vele jaren erna."

Bijzondere vriendschap met Verstappen, maar ook respect voor Hamilton

Verhoeven doet verder een klein boekje open over de vriendschap die tussen hem en Max ontstaan is. Verstappen trainde in het verleden namelijk samen met Verhoeven in Monaco. De autocoureur sprak toen al zijn bewondering voor Verhoeven uit en belde hem meteen na het laatste gevecht afgelopen oktober: "Kwam-ie aan de lijn en riep hij: 'Wat een te gekke fight, man. Niet normaal spannend." Het is mooi om dat soort dingen met elkaar te delen. Niet iedereen begrijpt dat gevoel, wat je erin moet stoppen, wat je ervoor laat en wat er in een gevecht of in een race allemaal kan gebeuren."

De kickbokser is er ook van overtuigd dat Verstappen over de juiste mentaliteit beschikt, want ondanks dat de Verstappen een zeer getalenteerde autocoureur is, is dat niet voldoende volgens Verhoeven: "Kijk eens hoe hij omgaat met alle druk. Dat is óók een talent."

Hoewel Verhoeven zijn voorkeur voor Verstappen dus niet onder stoelen of banken steekt, heeft de inmiddels jarenlange kampioen ook respect voor de ongelooflijke reeks aan wereldkampioenschappen van Lewis Hamilton: "We moeten niet vergeten dat wat Lewis heeft gedaan ook superknap is. Die heeft een beetje dezelfde situatie als ik. Hij blijft maar winnen en dat vinden mensen vanzelfsprekend. Hij heeft natuurlijk een vreselijk goede auto, maar die moet wel worden bestuurd en hij is gewoon een topcoureur.