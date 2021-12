Perez tevreden na productieve vrijdag: "Hebben genoeg informatie verzameld"

Max Verstappen en Lewis Hamilton beslissen dit weekend hun epische titelduel. De twee kemphanen trekken alles uit de kast om de wereldtitel veilig te stellen en bestrijden daarin vooral elkaar. Hun teams Red Bull Racing en Mercedes doen daar vrolijk aan mee en leveren ook een titanenstrijd.

De teamgenoten van de twee kemphanen kunnen een belangrijk aandeel leveren in een mogelijke wereldtitel. Sergio Perez doet in ieder geval zijn best om zijn teammaat Verstappen een dienst te bewijzen. In Abu Dhabi voerde hij trouw zijn plichten uit.

Set-up

Na de twee vrije trainingen besprak hij zijn werk maar al te graag met de internationale media. Bij Motorsport-Magazin doet hij zijn verhaal over de vrijdag: "We hebben vandaag op twee auto's heel erg verschillende set-ups uitgetest."

Informatie

Perez en zijn belangrijke teamgenoot Verstappen hebben in ieder geval veelvuldig kennis gemaakt met het nieuwe asfalt in Abu Dhabi. De Mexicaan denkt dat het team genoeg data bij elkaar heeft gesprokkeld: "Ik denk dat we nu genoeg informatie hebben om in detail te gaan treden. Hopelijk krijgen we dan het beste naar boven."