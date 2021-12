Bottas kreeg na contract bij Alfa aanbieding van rivaliserend team

Valtteri Bottas heeft onthuld dat een ander team hem een contract heeft aangeboden nadat hij zijn contract bij Alfa Romeo voor 2022 had getekend. Het opmerkelijke aan dit aanbod was dat de Fin de helft kon verdienen als hij nu bij het Italiaanse team zal krijgen.

Het vertrek van de Fin bij Mercedes werd begin september aangekondigd, tussen de Nederlandse en Italiaanse Grands Prix. Het was geen verrassing dat Bottas een contract had getekend bij Alfa Romeo, met wie hij in de weken daarvoor een sterke band had gehad, samenviel met de verklaring van zijn vertrek na vijf jaar bij Mercedes.

Te laat

Maar als het andere team Bottas had kunnen overtuigen, had het verhaal nog een andere wending kunnen krijgen. In de podcast 'Direct Talk About Me' van supla.fi wilde Bottas niet zeggen om welk team het ging, maar dat dit team het de afgelopen jaren iets beter had gedaan dan Alfa Romeo.

Het aanbod was niet interessant voor Bottas, zeker niet gezien het salaris dat op tafel lag. De Mercedes-coureur onthulde: "Twee dagen nadat ik bij Alfa getekend had, kreeg ik een telefoontje met de mededeling: 'we willen jou en we kunnen de helft betalen van wat Alfa betaalt'. Ik zei, je bent nu te laat. Ik ben nog steeds blij met de keus voor Alfa Romeo."

Speculaties

Om welk team het gaat wilde Bottas dus niet zeggen maar volgens geruchten in de paddock zou het gaan om Aston Martin of Alpine.