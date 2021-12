Prijsuitreiking wereldkampioen Formule 1 dag verschoven door afscheid Todt

Aankomend weekend is het dan eindelijk zover: de strijd om de wereldtitel wordt beslist. Max Verstappen en Lewis Hamilton hebben evenveel punten en met nog één race te gaan zal de beslissing gaan vallen op het Yas Marina Circuit in ABu Dhabi. De grote prijs ligt voor hen beide voor het grijpen.

Maar de wereldkampioenbeker wordt nooit direct na de laatst race uitgereikt. Dit gebeurt meestal op een speciaal gala waar autosportbond FIA al hun kampioenen en prijswinnaars traditioneel in het zonnetje zet. De aankomende prijsuitreiking is echter iets naar voren gehaald en dat heeft een simpele reden.

Het gala zal namelijk komende donderdag plaatsvinden, dit is een dag eerder dan eerst. Dit omdat Jean Todt dan voor het laatste in functie is als FIA-president. De termijn van de Fransman is verlopen en een dag later leert de wereld wie zijn opvolger is. Er zijn slechts twee kanshbbers: Graham Stoker en Mohammed Bin Sulayem.