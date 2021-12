Alonso ziet Verstappen als topfavoriet: "Max is iedereen steeds een stap voor"

Max Verstappen en Lewis Hamilton gaan in Abu Dhabi beslissen wie er wereldkampioen gaat worden. De twee titelrivalen hebben precies evenveel punten en zuigen dit weekend alle aandacht op. Ze zullen het hele weekend in de schijnwerpers staan en de andere coureurs zijn slechts figuranten in deze thriller.

Fernando Alonso weet als geen ander hoe het is om voor de wereldtitel te vechten. De Spanjaard won er zelf twee en verloor er ook genoeg. In 2010 kon hij zelf in Abu Dhabi de titel verzilveren maar verloor hij de strijd van Sebastian Vettel in een bizarre race.

Stuurmanskunsten

Op de gebruikelijke persconferentie op de donderdag werd de Spaanse Alpine-coureur gevraagd naar wie hij denkt dat er wereldkampioen gaat worden. Hij is de moeilijkste niet: "Mercedes heeft nu de laatste races gewonnen maar Max is met zijn stuurmanskunsten iedereen steeds weer een stap voor. Dat zagen we ook bij de kwalificatie in Jeddah, maar toen raakte hij de muur in de laatste bocht. Maar Max reed die ronde, niet Red Bull."

Mercedes

De tweevoudig wereldkampioen denkt dan ook dat Red Bull Racing de constructeurstitel op hun buik kan schrijven. Hij is duidelijk: "Als het aan mij ligt wint Mercedes het constructeurskampioenschap want hij auto is echt superieur. Max is wel echt de beste coureur van het seizoen want hij is iedereen steeds een stap voor."