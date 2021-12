Glock denkt dat FIA onder hoogspanning staat: "Ze willen de strijd niet beslissen door een foutje"

De titelstrijd krijgt dit weekend een zinderende ontknoping. Max Verstappen en Lewis Hamilton zijn nog steeds een bloedstollend titelduel verwikkeld en hun teams doen daar gezellig aan mee. Red Bull Racing en Mercedes trekken alles uit de kast om hun kopman naar de wereldtitel te begeleiden.

De emoties beginnen steeds meer op te lopen. In de afgelopen weken gooiden teambazen Christian Horner en Toto Wolff regelmatig handen vol modder naar elkaar. Verstappen en Hamilton kwamen elkaar dan weer op de baan tegen en dat verliep ook niet bepaald vredelievend.

Emoties

Ook oud-coureur en analist Timo Glock heeft dit door. In zijn Sky Sports column spreekt hij zich uit: "Je kon zien dat de emoties bij Toto Wolff heel hoog zitten. Bij Red Bull was het ook heel emotioneel. Het is al een absoluut gestoorde strijd op elk niveau, het is echt ongeëvenaard. Het is lang geleden dat ik zo'n fantastisch sportgevecht heb gezien tussen twee coureurs."

FIA

Glock denkt dan ook dat de FIA zich ook bewust is van dit feit. Hij deelt zijn gedachtegang: "Natuurlijk ziet de FIA dat ook. Je kan letterlijk zien dat ze weten dat dit een absurd gestoorde kampioensstrijd is. Natuurlijk willen ze de strijd niet beslissen door een foutje van de FIA. Ik denk dat dat nogal duidelijk is."