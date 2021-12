Grand Prix van Abu Dhabi tot tenminste 2030 op Formule 1-kalender

Dit weekend sluit de Formule 1 het bloedstollende seizoen af in Abu Dhabi. Op de vernieuwde layout van het Yas Marina Circuit. Dit om het inhalen te bevorderen en de race wat spannender te maken. Men is in ieder geval tevreden want de koningsklasse van de autosport blijft tot tenminste 2030 het emiraat bezoeken.

Vandaag kwam naar buiten dat het contract met de Grand Prix van Abu Dhabi is verlengd tot 2030. De race staat sinds 2009 op het programma en is al jaren het strijdtoneel voor de seizoensfinale. Dit jaar zijn ze de gastheer van de absurd spannende ontknoping van het titel duel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton.

Formule 1-CEO is heel blij met de contractverlening. De Italiaan spreekt zijn blijdschap uit in gesprek met de Formule 1 site: "We zijn verheugd om te bevestigen dat we door deze nieuwe overeenkomst blijven racen in Abu Dhabi tot 2030. We kijken enorm uit naar de seizoensfinale dit weekend, er zal meer geschiedenis worden geschreven."