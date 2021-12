Oranjefans nemen Abu Dhabi over

Aankomend weekend kan Max Verstappen Nederlandse sportgeschiedenis schrijven. De Nederlandse Red Bull-coureur kan wereldkampioen worden als hij in de seizoensfinale in Abu Dhabi zijn grote rivaal Lewis Hamilton weet te verslaan. Hij kan in ieder geval rekenen op een massale steun.

Het Emiraat zal namelijk te maken krijgen met een ware Nederlandse invasie. Veel landgenoten willen namelijk aanwezig zijn bij de mogelijke historische gebeurtenis. Er komen namelijk ongeveer 5000 Nederlanders naar het Yas Marina Circuit om Verstappen toe te juichen.

Het 'Orange Army' zal de tribunes van de baan waarschijnlijk omtoveren in een waar oranjefestijn. Het komt niet vaak voor dat zoveel Verstappen-fans afreizen naar de Grand Prix buiten Europa. Normaliter kleuren de tribunes van Spielberg en Spa altijd oranje aangezien dat in de buurt ligt van Nederland. De Nederlandse Grand Prix op Zandvoort was dit jaar het toppunt van de Max Mania en als de Nederlander daadwerkelijk kampioen wordt, dan zal het Wilhelmus luidkeels te horen zijn in Abu Dhabi.