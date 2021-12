Was het Jeddah Corniche Circuit te gevaarlijk?

De Saoedische Grand Prix verliep afgelopen weekend precies zoals veel mensen vooraf vreesden. De chaos was enorm en haast elk groot incident zorgde voor een rode vlag situatie. Het roept dan ook de vraag op of het Jeddah Corniche Circuit wel veilig was.

De chaos begon toen Mick Schumacher keihard crashte in zijn Haas. Door de hoge snelheden op het circuit was de impact heel zwaar en raakte de tecpro barriers beschadigd. Hierdoor moesten er reparatiewerkzaamheden worden uitgevoerd ,niet voor het eerst dit weekend, en moesten de andere coureurs wachten in de pitlane.

Bij de herstart was het direct weer raak en crashte Sergio Perez, George Russell en Nikita Mazepin. Hierdoor lag de krappe baan vol met puin en mochten de marshalls de rode vlag weer van stal halen. In de rest van de race was er regelmatig een Virtual Safety Car omdat er her en der troep op de baan lag.

Russell

De chaos zorgde ervoor dat enkele coureurs twijfelen aan de veiligheid van het circuit in Jeddah. George Russell sprak zich nogal duidelijk uit en was zeker niet de enige kritische noot. De vraag is dan ook of de organisatie en de FIA iets gaan doen met de bakken met kritiek.

Kinderziekten

Het lijkt erop dat het ijdele hoop is. Race director Michael Masi was namelijk vol complimenten over de lokale organisatie. Bij Motorsport.com bespeelde hij de loftrompet: "Ik denk dat ze in Saoedi-Arabië perfect werk hebben geleverd door deze faciliteiten op zo'n korte termijn af te maken. Daarvoor moeten er credits naar alle betrokkenen."

Masi is dan ook niet van mening dat er snel grote ingrepen moeten worden verricht aan de baan. "Er moet wat fine-tuning gebeuren. Er waren wat kinderziektes maar dat hoort bij een nieuw evenement en bij nieuwe faciliteiten."