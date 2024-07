Hoe gaat het met Nikita Mazepin?

Drie jaar geleden ergerde vrijwel de hele Formule 1-wereld zich dood aan Nikita Mazepin. De Rus was een soort rijdende chicane, en hij reed om de zoveel veel schade. Zijn team Haas ontsloeg hem nadat Rusland buurland Oekraïne binnenviel, en Mazepin leek nooit meer terug te keren in de sport. Hijzelf aast op een comeback, maar de vraag is: wat doet hij nu.

Enkele weken geleden postte Mazepin een aantal opvallende foto’s op Instagram. Opgelucht liet hij weten dat hij weer in Europa een racewagen had bestuurd. Op Balton Park in Hongarije voerde hij een test af in een Ferrari 296 GT3. Het was opvallend, want Mazepin mocht lange tijd geen voet zetten op Europees grondgebied.

Vlak na het uitbreken van de oorlog in Oekraïne werden Mazepin en zijn Dmitry op een sanctielijst van de Europese Unie geplaatst. Mazepins vader heeft een goede band met de Russische dictator Vladimir Poetin, en ze mochten de EU dus niet betreden. Mazepin wilde echter terugkeren in de Formule 1, dus stapte hij naar de rechter.

Europa

In maart gaf de rechter hem gelijk. Het feit dat hij enkel op een sanctielijst stond vanwege de banden van zijn vader met Poetin, was volgens de rechtbank niet nodig. Mazepin mag weer naar Europa afreizen, en dat biedt kansen. Zijn GT3-test in Hongarije was daar een goed voorbeeld van. Maar het is nog maar de vraag of er een team is dat zijn vingers durft te branden aan de controversiële Mazepin.

Rallyrijden

Buiten zijn test om, heeft Mazepin in de afgelopen jaren amper geracet. Vlak na zijn verbanning uit de Formule 1 hield de Rus zich nog wel eventjes bezig met rally’s. Hij bestuurde een Can-Am in de Silk Way Rally, en hij wist zelfs een etappe te winnen. Toch kruipt het bloed waar het niet gaan kan, en nam Mazepin deel aan de Asian Le Mans Series in 2023. Hij presteerde aardig, maar hij schitterde niet. Hij droomt van een comeback in de Formule 1, maar de kans is vrijwel nul dat de wereld hem ooit nog zal zien in de koningsklasse. De droom is voorbij, maar hij mag tenminste wel Europa weer in.