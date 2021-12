Max Verstappen naar stewards geroepen voor crash met Hamilton

Max Verstappen moet zich zo melden bij de stewards in Jeddah. De coureur moet zich verantwoorden voor de, volgens Lewis Hamilton, brake test.

Het gaat nog een lange avond worden in de oliestaat. De opties zijn dat Max Verstappen een straf krijgt of dat Lewis Hamilton een straf krijgt.

Mocht Verstappen een straf krijgen, dan kan hij die veroorloven, want hij had genoeg ruimte naar achteren. Ook zijn licentiepunten komen niet in gevaar.

Lewis Hamilton moet ook naar de stewards. Het kan nog lang duren voordat er een uitslag is.