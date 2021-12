Bottas in zijn sas met felbevochte derde plaats: "Inhalen was moeilijk vandaag"

Achter het epische titelduel tussen Max Verstappen en Lewis Hamilton reed Valtteri Bottas op even sterke wijze naar de derde plaats. De Fin reed een haast onzichtbare race maar wist Alpine-coureur Esteban Ocon op de finishlijn te verschalken. Hierdoor liet Bottas Mercedes juichen en pakte hij het podium.

Nadat de schijnwerpers zich richtten op Hamilton en Verstappen mocht ook Bottas even zijn zegje doen. De Fin was ook heel erg happy: "Dit was geen makkelijke dag. Met veel obstakels met de rode vlaggen en alles. Het was een fout om bij de eerste rode vlag op de harde band te starten omdat sommige jongens op de medium mij pakte. Ik bleef daarna pushen. Het was niet makkelijk om in te halen vandaag."

Maar dat inhalen lukte Bottas uiteindelijk toch. In de allerlaatste meters verschalkte hij Esteban Ocon en was de vreugde absurd groot. Hij kijkt er met een grote grijns op terug: "Maar in de laatste bocht wist ik toch in te halen. Het is een leuke baan, zowel mentaal als fysiek."