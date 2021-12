Opvallende namen gaan rond als mogelijke Viaplay-gezichten

De Formule 1 wordt volgend jaar in Nederland uitgezonden door Viaplay. De streamingsdienst van het Scandinavische NENT gaat de uitzendingen omtrent de koningsklasse van de autosport iets anders aanpakken dan Ziggo Sport nu doet. De contouren van de plannen beginnen steeds duidelijker te worden.

Afgelopen week werd al bekend dat NENT commentator Olav Mol vervangt door het nieuwe commentaar-duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Ook was al duidelijk dat de Scandinaviërs een opvallende naam hadden gestrikt voor de prestatie van de studio-uitzendingen. NOS-gezicht Amber Brantsen zal deze taak op zich nemen.

Stéphane Kox

Over de analisten en pitreporters was nog niets bekend. Het was in ieder geval duidelijk dat Jack Plooij zijn maatje Olav Mol trouw blijft en dus niet gaat werken voor Viaplay. Volgens meerdere media zal hij worden vervangen door Stéphane Kox. Ze is al jaren actief als autocoureur en presenteerde daarnaast RTL Autowereld.

Opvallende namen

Ook gaan er inmiddels meerdere namen rond als analisten team. Enkele weken geleden meldde David Coulthard al dat hij koffie ging drinken met Viaplay. Volgens het tijdschrift Formule 1 krijgt hij op locatie gezelschap van Le Mans-winnaar Tom Kristensen en tweevoudig wereldkampioen Mika Häkkinen. In de studio zouden dan onder andere Christijan Albers en Giedo van der Garde plaatsnemen.