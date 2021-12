F1-seizoen opent met sprintrace, ook Nederland krijgt extra race

Het Formule 1-seizoen van 2022 gaat direct van start met een sprintrace, waarbij de verwachting is dat er meer coureurs beloond zullen gaan worden met punten. Plannen om het sprintrace-concept volgend seizoen uit te breiden naar een groter aantal races, werden eerder vandaag onthuld door de F1 aan teams tijdens een bijeenkomst in Djedda.

Een andere belangrijke verandering is dat de F1 ervoor wil zorgen dat de coureur die het conventionele kwalificatiesysteem van vrijdag leidt, voor dat weekend wordt benoemd als winnaar van de pole position. Dit volgde op zware kritiek op de Grand Prix-grid die door de race van zaterdag werd beslist.

Punten in sprintraces

Teams werden ook op de hoogte gebracht van plannen om de punten die werden betaald aan finishers in sprintraces buiten de top drie van coureurs uit te breiden. De top 3 finishers scoorden punten in de drie sprintkwalificatieraces van dit jaar. Hoeveel meer coureurs er in 2022 worden beloond, moet nog worden bepaald, hoewel men verwacht dat de mogelijkheid om de top 10 finishers te belonen, zoals tijdens een Grand Prix, is besproken.

Sprintrace in Zandvoort

Zes races op de kalender van volgend jaar zullen sprintraces houden. De namen die genoemd zijn bevatten de openingsrace in Bahrein, de Emilia-Romagna Grand Prix in Imola, de Canadese Grand Prix in Montreal, de Oostenrijkse Grand Prix op de Red Bull Ring, de Nederlandse Grand Prix op Zandvoort en net als dit jaar de Grand Prix van Sao Paulo op Interlagos.

Aanpassingen format

Nadat teams hun bedenkingen hadden geuit over sprintkwalificatieraces in 2021 en de mogelijke impact op de kosten vanwege het ingevoerde budgetplafond, informeerde de F1 teams dat ze tot 500.000 dollar zouden ontvangen voor schade aan hun auto's in sprintraces voor elk van de zes raceweekenden waarin die worden gehouden.