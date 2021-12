Wolff sprint een gat in de lucht: "Formule 1 zit vol verrassingen"

Mercedes leek de pole position mis te lopen in Saoedi-Arabië. Lewis Hamilton had een snelle tijd genoteerd maar zag dat concurrent Max Verstappen werkelijk over de baan vloog. In de allerlaatste bocht ging het echter mis en raakte Verstappen de muur. Het was een bittere teleurstelling voor de Nederlander maar een vreugdevolle bedoeling voor Mercedes.

Mercedes-teambaas Toto Wolff was in ieder geval door het dolle heen. De Oostenrijker zal zijn team de eerste startrij claimen. Bij Sky Sports was hij zeer tevreden: "Formule 1 is te gek en het zit vol verrassingen. Ze (Red Bull red.) hadden een sterker pakket. Hun auto was fantastisch en ze konden de banden op temperatuur krijgen binnen één rondje. Daar hadden wij moeite mee."

Voordeel

Wolff zag dat grote concurrent Verstappen een kostbaar foutje maakte. De een zijn dood is de ander zijn brood en Wolff is zich daar maar al te bewust van: "Hij was een halve seconde sneller en pole was praktisch uit zicht voor ons. Maar hij ging wijd in de laatste bocht. We kregen de 1-2 in onze schoot geworpen. Dat is een groot, groot voordeel voor morgen. Het is te gek!"

Gevecht

Toch rekent de Oostenrijker zich nog niet rijk. Hij verwacht een stevig duelletje: "Iedereen vecht op en naast de baan. Ik weet niet welke mogelijkheden ze hebben en wat de stewards gaan zeggen. Maar ze kunnen zeker weten vechten."