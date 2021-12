Wedstrijdleiding grijpt in om gevaarlijke situaties te voorkomen

Het circuit in Jeddah is ongelofelijk snel maar ook ongelofelijk krap. Deze twee feiten in combinatie met een groot aantal blinde bochten kunnen zorgen voor een flinke hoop aan gevaarlijke situaties. De coureurs waarschuwden hier al voor en de wedstrijdleiding heeft ingegrepen.

Na de eerste trainingen op vrijdag heersten er wat onrust bij enkele coureurs. Regerend wereldkampioen Lewis Hamilton was één van de mannen die waarschuwden voor het gevaar van het het verkeer. Een coureur in een snelle ronde gaat immers veel sneller dan een coureur in een out-lap, als daardoor een crash ontstaat is dat enorm gevaarlijk.

Race director Michael Masi heeft daarom ingegrepen. Coureurs mogen nu geen gat meer laten vallen voor een vrije ronde van bocht 23 tot bocht 25. Mochten de heren coureurs dit in wind slaan, dan hebben ze een probleem aan hun broek hangen. Als de coureurs dit negeren moeten ze zich namelijk bij de stewards melden.