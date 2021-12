Perez bang voor bloedbad tijdens kwalificatie

Sergio Perez denkt dat de kwalificatie in Saoedi-Arabië heel snel erg rommelig kan worden vanwege verkeersproblemen. De eerste vrije training van het weekend verliep vrij rustig, maar hetzelfde kon niet gezegd worden voor de tweede training, met een aantal coureurs die veel verkeer tegenkwamen. Perez was één van de vele coureurs die daardoor niet in staat was een snelle tijd neer te zetten op verse zachte banden, waardoor hij een hele ronde geen schone lucht kon vinden.

Gezien het feit dat de baan een smal stratencircuit is, maar ook extreem snel en voorzien van blinde bochten, is dergelijk verkeer enorm gevaarlijk en konden meerdere coureurs op het nippertje een crash vermijden.

Mooi snel vloeiend circuit

De Mexicaan zegt te genieten van het circuit in Djedda maar is oprecht bang dat de kwalificatie snel rommelig en gevaarlijk kan worden. De Red Bull-coureur zei in de paddock: "Het is een heel mooi snel en vloeiend circuit, een plezierige baan."

“Het wordt lastig denk ik in de kwalificatie met het verkeer om dat goed te managen. Je moet hopen dat je op de juiste plaats komt te rijden en er weinig last van hebt. We hebben gezien wat er gebeurde toen iedereen aan het einde op de zachte band reed. Het kan heel snel lastig en erg rommelig worden."

Bloedbad

Zaterdag is niet de enige dag waarvan hij denkt dat er een bloedbad kan plaatsvinden, gezien het straffende karakter van de baan, zoals blijkt uit de grote crash van Charles Leclerc aan het einde van de tweede training.

Perez: "Het wordt heel, heel lastig om hier de perfecte ronde te rijden. Ik denk dat er een lange race voor ons ligt en dat er ook van alles kan gebeuren, dus we moeten ervoor zorgen dat we gewoon blijven rijden. Ik denk dat het een interessante race wordt."

"Er kunnen veel dingen gebeuren, we hebben Charles vandaag gezien. Het is een circuit waar als je een fout maakt het extreem duur kan zijn."