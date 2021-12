Harde crash van Charles Leclerc op nieuwe circuit van Jeddah

Met nog een paar minuten te gaan tot het einde van de tweede training is Charles Leclerc in de muur gecrasht op het circuit van Jeddah in Saoedi-Arabië. De Ferrari-coureur verloor de achterkant van zijn wagen en schoot achterwaarts en zijwaarts hard in de muur.

Zijn wagen is zo goed als afgeschreven maar wonder boven wonder kon de Monegask gewoon uitstappen. Het betekende echter wel het einde van de sessie, die door Hamilton als snelste is afgesloten