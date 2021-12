Ook Doornbos niet naar Viaplay

Het was al eventjes duidelijk dat Viaplay volgend jaar de uitzendrechten voor de Formule 1 in Nederland in handen heeft. De streamingsdienst van het Scandinavische NENT slaat overduidelijk een compleet andere weg in dan huidige aanbieder Ziggo Sport, ook op het gebied van analisten.

Deze week kwam NENT al met de eerste aardschok. Ze hebben besloten om Olav Mol aan de kant te schuiven en hem te vervangen door het commentaar-duo Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk. Ook pitreporter Jack Plooij gaat niet mee naar Viaplay en nu valt er nog een naam af.

Ook Robert Doornbos zal zijn analyses in 2022 niet laten horen bij Viaplay. De oud-coureur komt niet in de plannen van de Scandinaviërs voor. Hij bevestigde dat bij BN De Stem: "NENT kiest niet voor mij jammer genoeg. Ze gaan een andere route in." Hieruit valt duidelijk op te maken dat de nieuwe uitzender een compleet andere richting op gaat.