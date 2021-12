Olav Mol geen F1-commentator meer, nieuwe commentatoren bekend

De nieuwe Formule 1-commentatoren van ViaPlay zijn bekend. De Formule 1 verhuist per 2022 van Ziggo Sport naar de onlinedienst ViaPlay van Nordic Entertainment Group (NENT). De dienst wilde nieuwe gezichten in haar programma en een verbeterd programma.

De nieuwe commentatoren worden Nelson Valkenburg en expert Melroy Heemskerk als co-commentator, zo meldt RN365. Valkenburg is geen onbekende, hij presenteerde onder andere bij RTL7 verschillende autosportklasses. Heemskerk is daarentegen een coureur. Hij reed onder andere in de Formule Ford.

In het interview met de website legt de eigenaar van NENT uit: "Nelson wordt de hoofdcommentator en Melroy wordt de co-commentator", zo vertelt Peter Nørrelund. "Nordic heeft jarenlange ervaring met het verslaan van de autosport. Wij denken dat dit de juiste wijze is om de koningsklasse te verslaan met een duo bestaande uit een commentator en een expert. Er zijn veel aspecten om te verslaan in de Formule 1 en dat worden er alleen nog maar meer door alle data die voorhanden is."

Issue Olav Mol

Over Olav Mol wilde de CEO het volgende kwijt. "Ik heb zeer veel respect voor Olav Mol, die een belangrijk aandeel in de Formule 1 voor de Nederlanders heeft gehad. We hebben echter ook onze visie op het produceren van de Formule 1. Daarbij hebben we straks 15 mensen op locatie om de sport op zeer hoog niveau te presenteren in Nederland."

Verslaggeving van hoog niveau

De zender wil het naar een hoger niveau tillen dan haar concurrent Ziggo Sport. "We gaan de sport zeer uitgebreid verslaan, waarbij we een studio in Nederland hebben waar Nederlandse experts zitten. Op het circuit zal er ook altijd iemand aanwezig zijn. Op deze manier kunnen we de prachtige sport Formule 1 nog beter tonen aan de Nederlandse F1-fans. In Nelson en Melroy hebben we echt een topduo voor de komende jaren voor de rol van commentatoren", zo sluit hij af.