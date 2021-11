Andretti baalt nog steeds van stuk lopen Sauber-deal: "Waren 48 uur verwijderd van overname"

Lange tijd leek het erop dat de legendarische race-familie Andretti zijn comeback ging maken in de Formule 1. Een overname van het team van Sauber ,Alfa Romeo, leek in kannen en kruiken tot dat alles op het allerlaatste moment toch in de soep liep.

Het leek te mooi om waar te zijn, het Amerikaanse team zou zich presteren rondom de Amerikaanse Grand Prix. Niets bleek echter minder waar. De deal leek rond en Michael Andretti en consorten konden de koningsklasse van de autosport al ruiken. Op het laatste moment ging het mis en was de deal verleden tijd.

48 uur

Maar Andretti wil niet opgeven. De zoon van de legendarische Mario Andretti was dichtbij de overname. Bij RACER geeft hij tekst en uitleg: "Het was heel erg jammer dat de deal niet rond kwam. We waren letterlijk 48 uur verwijderd van de deal rondkrijgen op de verwachte tijd."

Toekomst

De Amerikaan wil nog steeds graag de Formule 1 binnenstappen. Hij realiseert zich echter dat het een moeilijke klus gaat worden: "Ik wil het nog steeds heel erg graag doen. De mogelijkheden nemen wel af, teams staan niet bepaald te koop. We zullen zien wat er gaat gebeuren in de toekomst."

Ultieme race-ervaring

De koningsklasse van de autosport zal echter altijd de droom van Andretti blijven. Hij blijft de mogelijkheden bekijken: "Er is nog steeds interesse. Ik hou van de Formule 1. Het is de ultieme race-ervaring. Voor ons merk zou het heel groot zijn, het zou ons naar het hoogste level tillen."