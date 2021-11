Hill maakt zich zorgen over veiligheid Jeddah: "Levert hoge risico's en veel gevaar op"

Aankomend weekend staat de eerste Grand Prix van Saoedi-Arabië op de planning. Op het gloednieuwe en bloedsnelle stratencircuit in kuststad Jeddah zullen Max Verstappen en Lewis Hamilton hun titelduel vervolgen. Iedereen hoopt natuurlijk op een spannende race maar men vraagt zich ook af of alles wel veilig gaat verlopen.

Het is immers de verwachting dat de snelheden op het Jeddah Corniche Circuit heel hoog zullen liggen. Aangezien het een stratencircuit is liggen ongelukken in een klein hoekje. Ook enkelvoudig wereldkampioen Damon Hill maakt zich zorgen. In de F1 Nation Podcast spreekt hij zich uit: "Ik maak mij wel een beetje zorgen over de hoge snelheden hier."

Hill vreest maar begrijpt tegelijkertijd ook wel dat het misschien wat overdreven is om je zorgen te maken. "Ruimte naast de baan is er niet echt. Daarentegen worden er wel dezelfde veilige muren als op Indianapolis gebruikt. Maar het worden waarschijnlijk hele hoge snelheden en weinig ruimte naast de baan. Dit levert hoge risico's en veel gevaar op. Daar pak je de aandacht van de coureurs wel mee."