Prost zag tegenvallende Ricciardo niet aankomen: "Dacht dat hij sneller zou zijn dan Lando"

Daniel Ricciardo is sinds dit seizoen McLaren-coureur. De Australiër kent echter een vrij teleurstellend jaar en moet regelmatig zijn meerdere erkennen is zijn veel jongere teamgenoot Lando Norris. Desondanks wist Ricciardo de Grand Prix van Italië te winnen maar dat is momenteel het enige hoogtepunt.

Ricciardo staat momenteel op de achtste plaats in de strijd om het wereldkampioenschap. Hij heeft momenteel 105 punten bij elkaar gereden. Teammaat Norris staat echter op de vijfde plaats en heeft tot nu toen 153 punten gescoord.

Verrast

Formule 1-legende Alain Prost verbaast zich enigszins over deze resultaten. In de podcast In The Fast Lane spreekt de Fransman zich uit: "Ik ben verrast. Ik dacht dat hij echt veel sneller en beter zou zijn dan Lando in die McLaren dit seizoen."

Sfeer

Prost heeft lang nagedacht over een mogelijke oorzaak van de tegenvallende resultaten van Ricciardo. Hij denkt het te weten: "Misschien is het dat er een andere sfeer hangt bij het team. Of een andere manier om de set-up van de auto te bepalen. Dat past beter bij de ene coureur dan bij de andere. Dat is gewoon heel erg normaal."