Verstappen op shortlist voor Sportman van het jaar

Max Verstappen is momenteel met Lewis Hamilton is een hevig titelduel verwikkeld. Maar dat is niet de enige prestigieuze prijs die Verstappen dit jaar kan winnen. De Red Bull-coureur staat namelijk op de shortlist voor sportman van het jaar voor 2020 én 2021.

Organisatoren NOS en Sportkoepel NOC*NSF hebben de genomineerden voor de prijs bekend gemaakt. Vorige jaar werd de prijs door de coronacrisis niet uitgereikt maar nu is hij weer terug. Op 12 december wordt duidelijk of Verstappen tot de definitieve genomineerden behoord.

Rico Verhoeven

De Red Bull-kopman heeft in ieder geval stevige concurrentie voor het beeldje. Alle Olympische gouden-medaille winnaars staan op de shortlist en ook kickbokser Rico Verhoeven en motorcrosser Jeffrey Herlings maken kans. Overigens won Verstappen de prijs al in 2016 maar haalde hij de award toen niet persoonlijk op.

Sportgala

De daadwerkelijke uitreiking van de prijs vindt plaats op 22 december tijdens het sportgala. Dit wordt uitgezonden door de NOS. In de dagen daarvoor hebben de sporters hun stem al uit kunnen brengen. De vakjury heeft dan ook al hun stem laten gelden.