Teamoprichter Sir Frank Williams overleden

Sir Charles Frank Williams is overleden. De oud eigenaar en oprichter van Williams F1 is 79 jaar geworden. GPToday.net condoleert via deze weg alle familieleden, vrienden, betrokkenen en medewerkers van Williams.

Francis Owen Garbatt "Frank" Williams was voor zijn tijd als eigenaar van een Formule 1-team, zelf ook autocoureur. Dit was van korte duur, want in 1960 richtte hij al zijn eerste raceteam op. Het team nam deel aan de Formule 2 en Formule 3, waarna in 1969 ook de Formule 1 volgde. In 1976 kwam er een andere eigenaar in het team, mede door een financieel te kort.

Het huidige Williams richtte hij in 1977 samen met zijn kompaan Patrick Head op. Williams groeide tot een van de succesvolste Formule 1-teams, met hoofdact Ayrton Senna. Die helaas ook overleed in een Williams, hierdoor had de renstal het zwaar. Het team moest zich verantwoorde voor het ongeluk, maar werd vrijgesproken. Onder leiding van Frank Williams behaalde het team zeven wereldtitels bij de coureurs en negen bij de constructeurs.

Ongeluk

Vanaf 8 maart 1986 zat Williams in een rolstoel. Hij had een zwaar ongeluk met een huurauto, waarvan de remmen het niet deden. In 1999 kreeg hij een enorme opkikker, de naam Sir mocht hij voor zijn naam zetten.

Sinds 3 september 2020 is de familie geen eigenaar meer van het team.