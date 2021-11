Wolff twijfelt niet aan Bottas: ''In schone lucht, verdwijnt hij aan de horizon''

Valtteri Bottas neemt na het seizoen van 2021 afscheid van Mercedes en vertrekt naar Alfa Romeo. Volgens teambaas Toto Wolff heeft dat geen negatieve invloed op zijn resultaten. De afgelopen Grand Prix kwam er kritiek op Bottas, omdat de Fin moeite had om andere bolides te passeren.

"Ik denk niet dat hij met zijn hoofd ergens anders zit", vertelde Wolff aan Channel 4. "Ik denk dat hij briljant was in Turkije. We moeten hem alleen in schone lucht hebben. Als hij in schone lucht is, verdwijnt hij gewoon aan de horizon.''

"Ik denk dat we potentieel een goede auto kunnen hebben en hem in de top vier kunnen krijgen om te starten en dan kan alles vanzelf gaan. We hebben hem nodig."