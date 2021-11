Leclerc merkt flinke progressie bij Ferrari: "Vanaf 2020 voelde ik het al"

Ferrari kende een teleurstellend 2020. De Scuderia werd zesde in de constructeurs met nul zeges, nul poles en nul snelste rondes. In 2021 gaat het met de Italianen stukken beter en bezette op dit moment de derde positie jn het teamkampioenschap met vier podia en twee poles.

Charles Leclerc, in dienst bij Ferrari, zag ondanks tegenvallende resultaten dat er vooruitgang werd geboekt. "Van 2019 tot 2020 was er natuurlijk een stap terug", zei hij, geciteerd door Motorsport-Total. “Maar vanaf 2020 hebben we vanaf het begin heel, heel goed gewerkt. En ik voelde al in het seizoen 2020 dat we de goede kant op werkten."

Ferrari nam de tijd om sneller en beter te worden, niet zonder resultaat. “Hoewel de upgrades kleine stapjes waren, waren ze in de goede richting. En dat is voor mij altijd een goed teken. Er was dus geen doorbraak in al deze verbeteringen, maar het is een constante verbetering geweest sinds begin 2020, toen we als team op de best mogelijke manier hebben gereageerd."

Ferrari is in strijd met McLaren om de derde plek, maar lijkt de laatste serie Grand Prix een voorbode te nemen op deze gewilde positie. De Scuderia staat 39.5 voor op haar Britse concurrent met nog twee races te gaan.