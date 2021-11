Hamilton op oorlogssterkte: "Hebben snelheid gevonden zonder updates"

Lewis Hamilton reed een zeer dominante race op het Losail International Circuit. De Brit wist zondag voor de tweede keer op rij te winnen en liep flink in op zijn rivaal Max Verstappen. Zijn sterke resultaten zorgen er dan ook voor dat Hamilton zich steeds sterker en sterker begint te voelen.

In Qatar kon niemand in de buurt komen van Hamilton. De Brit heeft de titelstrijd nog lang niet opgegeven. Bij Motorsport.com spreekt hij zich uit: "Ik voel mij heel goed. Fysiek sta ik er beter voor dan eerder in dit seizoen. Aan het begin van het jaar voelde ik mij niet heel goed maar nu is het geweldig."

Ook Hamiltons gevoel met de auto is alleen maar beter geworden. Hij legt het nog eens uit: "Naarmate het seizoen vorderde hebben we onze auto beter onder controle gekregen. We hebben meer snelheid gevonden terwijl we geen updates hebben meegebracht. Die hebben we al sinds Silverstone niet meer toegepast. Het is geweldig om te zien hoe we ons alsnog hebben verbeterd."