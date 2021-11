Viaplay ook in gesprek met David Coulthard voor Nederlandse F1TV

Nog twee races te gaan en dan zit het Formule 1-avontuur van Ziggo Sport erop. De uitzendrechten van de koningsklasse van de autosport verhuizen aankomend jaar in Nederland naar het Scandinavische NENT wat de sport met hun streamingsdienst Viaplay gaat uitzenden. Er is nog veel onduidelijkheid maar de contouren worden steeds duidelijker.

In de afgelopen weken werd namelijk bekend dat NOS-gezicht Amber Brantsen de studioshow omtrent de Formule 1 gaat presteren bij Viaplay. Ook werd duidelijk dat Ziggo-analist Robert Doornbos binnenkort een gesprek heeft met de Scandinaviërs.

Nu is er nog een naam van een mogelijk Viaplay-gezicht naar buiten gekomen. Het lijkt er namelijk op dat David Coulthard nog wel eens een move naar de Nederlandse markt kan gaan maken. Tegenover het Nederlandse tijdschrift Formule 1 ontkende hij dit niet: "De kans bestaat inderdaad dat ik iets ga doen. Waarschijnlijk gaan we daar binnenkort over in gesprek."