Alonso wil concurrent AlphaTauri verslaan: ''We doen het vaker beter op zondag''

Fernando Alonso kende een beresterke kwalificatie op het Losail International Circuit. De Alpine-coureur behaalde een vijfde startplek, zijn beste resultaat op de zaterdag sinds zijn comeback. Door zijn startplek kan de Spanjaard de aanval openen op de Alpha Tauri's, de grootste concurrent van Alpine in het teamkampioenschap.

"Ze zijn erg sterk, dat weten we, maar we moeten zeggen dat ze zich normaal gesproken vooraan kwalificeren. We doen het vaak beter in de race op zondag. Nu kwalificeren we ons goed, dus dat is goed voor ons. We zitten dicht op hen.''

Alonso vervolgt: ''Zij zijn vierde, wij zijn vijfde, we beginnen aan de schone kant, dus misschien hebben we bij de start de eerste kans en laten. Ik denk dat we ook voorzichtig moeten zijn met een paar coureurs die op de mediums starten - Carlos [Sainz] achter ons, [Sergio] Perez P11, hij zal terug komen in de race. Het wordt een lange wedstrijd voor iedereen, maar ik ben blij met vandaag. De punten worden morgen vergeven, we gaan het zien."

In de stand om de constructeurs hebben AlphaTauri en Alpine evenveel punten. Door de overwinning Alpine in Hongarije, staan de Fransen op de vijfde plaats in de rangschikking.