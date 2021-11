Mercedes rijdt al sinds Hongarije met flexibele achtervleugel

Vorige week in Brazilië werd duidelijk dat Red Bull Racing iets op de korrel had van Mercedes. Wat wilde de teamleiding niet meteen zeggen maar inmiddels is duidelijk dat er diverse aspecten van het Duitse team onder de loep zijn genomen. Onder andere de achtervleugel is al een tijd goed bekeken, waarnaar nu ook gekeken wordt door de FIA.

Bij Red Bull is men blij dat eindelijk een onderzoek wordt verricht, aangezien de topsnelheid van de Mercedes-coureurs, en dan met name Hamilton, de laatste races dermate hoog was dat Max Verstappen hem niet bij kon houden.

Bewijs

In Brazilië was dat een groot probleem en mede de reden waarom Hamilton de race kon winnen. In Qatar is het minder van belang, zo stelt Red Bull-teambaas Christian Horner: "Hier in Qatar is de topsnelheid niet echt een probleem, maar in Saoedi-Arabië en Abu Dhabi zijn veel lange rechte stukken."

"We hebben foto's van alle raceweekenden bekeken en daaruit concluderen we dat vanaf de Grand Prix van Hongarije er wordt gereden met dit type vleugel. Het is lastig om onder de vleugel te kijken met een onboard-camera maar we denken dat we nu genoeg bewijs hebben voor de FIA, en ik ben blij dat ze het serieus nemen. De topsnelheid van Mercedes is vooral de laatste twee races exponentieel geweest."

Beweging in achtervleugel

Hoe de topsnelheid van Mercedes is toegenomen legt Horner uit aan de pers: "Bij een snelheid van boven de 250km/u begint de vleugel te bewegen, dat kun je zien. De foto's die zijn genomen op hoge snelheid tonen dat aan."

"De FIA heeft slechts 5 mensen in dienst die hiernaar kunnen kijken, maar er zijn duizenden engineers in de F1. Dat is hoe deze sport in elkaar zit, dus als team wil je zorgen voor een gelijk speelveld als je dit constateert bij een ander team."

Volgens Mercedes-teambaas Toto Wolff is er echter niets aan de hand. Hij zegt dat het slechts om slijtage gaat wat de Red Bull-mannen hebben gezien.