Doornbos op de koffie bij Viaplay: "Ik heb zelf contact gezocht"

Aankomend seizoen zal de Formule 1 niet meer te zien zijn bij Ziggo Sport. Het Scandinavische NENT heeft de uitzendrechten gekocht en zal de koningsklasse van de autosport volgend jaar uitzenden met hun streamingsdienst Viaplay. Het begint steeds duidelijk te worden hoe de uitzendingen er daar uit gaan zien.

Deze week werd duidelijk dat huidig NOS-presentatrice Amber Brantsen de studio-uitzendingen bij Viaplay zal gaan presteren. Het is nog niet duidelijk wie er dan bij haar aan tafel zullen zitten en het is ook nog niet precies duidelijk wie er commentaar zal leveren.

Oud-coureur en Ziggo Sport-analist Robert Doornbos is wel duidelijk. In de ochtendshow van QMusic sprak hij zich uit over zijn contact met Viaplay: "Ik wil gewoon bij de Formule 1 blijven werken. Ik heb niet gewacht tot ze mij belden. Ik heb zelf contact gezocht. Ik ben altijd best wel direct met dat soort dingen. Ik zit volgende week met ze."