Precies 11 jaar geleden: Pirelli duldt geen tegenstand bij comeback

Op 19 november 2010 testte Felipe Massa in zijn Ferrari F10 het nieuwe zwarte rubber van Pirelli voor 2011. De Italianen maakte een comeback na 20 jaar afwezigheid. Tot op heden heeft Pirelli niks te dulden van concurrentie. Niet zonder reden.

In de jaren '50, toen het F1-wereldkampioenschap nog in de kinderschoenen stond, was Pirelli nog één van de succesvolste leveranciers in de sport. Het rubber uit Italië verpulverde Firestone (Verenigde Staten), Dunlop (Verenigd Koninkrijk) en Engelbert (België). De Italianen wonnen vanaf 1950 tot en met 1954 bij elkaar opgeteld de meeste Grand Prix', hoewel Firestone in 1954 nog wel tegengas bood. Maar daarna werden de successen steeds minder en na 1958 nam de bandenleverancier voor een langere periode afscheid van de sport.

In 1981 en 1982 probeerde Pirelli het opnieuw en de firma ging de strijd aan met Michelin (Frankrijk) en Goodyear (Verenigde Staten) en Avon (Verenigde Staten). Pirelli haalde 0 overwinningen. Ook in 1983 - zonder Avon overigens - bleef Pirelli met lege handen staan.

Na 1984 hield Michelin het ook voor gezien. Goodyear en Pirelli bleven met zijn tweetjes over, maar de Italianen hadden ondanks minder concurrentie weer weinig reden tot juichen. Na een tussenpauze van twee jaar probeerde het bandenmerk het andermaal vanaf 1989, maar ook dat werd een avontuur om snel te vergeten. In drie seizoenen won Pirelli maar één Grand Prix en besloot voor de tweede keer de sport de rug toe te keren.

In 2008 kwamen er weer geluiden dat Pirelli banden wilde leveren aan F1-teams. Echter wel met één eis: geen andere leveranciers die mee mochten doen. Dat is in het licht van de magere jaren '80 en begin jaren '90 te begrijpen. Voor een terugkeer was het merk wel afhankelijk van de beslissing van Brigdestone om wel of niet door te gaan na 2010. Op 2 november van datzelfde jaar kwam het verlossende woord. Brigdestone besloot de F1 te verlaten.Pirelli dook meteen in het gat wat ontstond en de eis van één bandenmerk werd ingewilligd.

Of er ooit een tweede bandenfabrikant weer toetreed in de Formule 1 lijkt een utopie. Pirelli ziet het niet zitten en de FIA is bang dat de wagens door een bandenoorlog veel te hard gaan. Het contract van de Italiaanse bandenfirma loopt af in 2023.