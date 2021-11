Norris maakt zich geen zorgen over Netflix: "Als ze maar niet laten overkomen als een idioot"

De heren coureurs worden ook dit seizoen weer overal gevolgd door de camera's van Netflix. Echter heeft Max Verstappen al eerder aangegeven er helemaal klaar mee te zijn. De Nederlander zal dus zijn medewerking niet meer verlenen aan de 'Drive tot Survive'-serie.

Lando Norris heeft er echter niet zoveel problemen mee. De Britse McLaren-coureur heeft niet het gevoel dat hij verkeerd in beeld wordt gebracht. Tegenover Motorsport-Total laat hij weten dat het hem niet zoveel uitmaakt: "Ik denk dat het helemaal in orde is. Maar ik hoop wel dat ik niet slecht word neergezet of dat ze me overlaten komen als een idioot."

Norris kan zich dan ook moeilijk vinden in het standpunt van Verstappen. De jonge Brit spreekt zich uit: "Je kunt vaak beslissen wat ze laten zien en wat niet. Ik denk dat ze goed werk leveren hoor. Ik kijk er soms naar maar nooit het hele seizoen of een hele aflevering. Ik kan niet voor Verstappen spreken maar voor mij is alles in orde."