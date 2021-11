'Ook Doornbos naar Viaplay, Grand Prix Nederland te zien bij NOS'

Nog drie races en dan zit het huidige Formule 1-seizoen erop. Dat betekent dat het Formule 1-avontuur voor Ziggo Sport er dan ook (voorlopig) opzit. De zender is de uitzendrechten verloren aan Viaplay van het Scandinavische NENT. Lange tijd was het onduidelijk wie hier de nieuwe gezichten van de sport zouden worden tot een dag geleden nieuws naar buiten kwam.

Gisteren werd namelijk bekend gemaakt dat NOS-journaliste Amber Brantsen het studioprogramma omtrent de Formule 1 gaat presenteren bij Viaplay. Wie er bij haar aan tafel plaats gaan nemen en wie er verslag gaan doen op locatie is nog niet bekend.

Doornbos

Sportmarketeer Chris Woerts kwam gisteren bij Veronica Inside met meer informatie. Woerts sprak zich uit: "Zij (Brantsen red.) gaat naar NENT. Maar ook Robert Doornbos stapt over van Ziggo naar NENT. Dat is de steranalist van de Formule 1."

NOS

Woerts wist ook nog te melden waar de Grand Prix van Nederland te zien zal zijn. De sportmarketeer zei eerder dat er aankomend seizoen toch zes races gratis bij Ziggo te zien zijn. Nu weet Woerts dat de Grand Prix op Zandvoort aankomend jaar bij de NOS te zien zal zijn.

Plooij en Mol

Wie het commentaar gaat doen is nog niet bekend. Momenteel wordt dat verzorgd door ervaren rotten Olav Mol en Jack Plooij maar het is niet zeker of zij mee verhuizen. Volgens Woerts hebben de twee nog niets gehoord van NENT. Maar de marketeer kan zich niet voorstellen dat ze aan de kant worden geschoven.