Joelende fans doen Verstappen niets: "Dat is normaal"

Max Verstappen zal vandaag zijn voorsprong op Lewis Hamilton kunnen uitbreiden. De Nederlandse Red Bull-coureur start vanaf de tweede plaats en weet dat het een lange race zal worden. Voorafgaand de Grand Prix verkeerd de Limburger in ieder geval in goede stemming.

Tijdens de gebruikelijke Build-Up voorafgaand de Braziliaanse Grand Prix was hij vrolijk zoals altijd. Verstappen werd door de helft van het publiek uitgejoeld maar dat maakte hem niet uit: "Dat is een normaal ding om de ene coureur meer te supporten dan de andere."

Hij hoop er in ieder geval op dat het muntje zijn kant opvalt: "Ik hoop dat ik een goede race heb. Maar er kunnen een heleboel dingen gebeuren. Ik hoop dat ik een goede start heb en vanaf daar zien we wel weer verder. Het is een lang wedstrijd, hopelijk eindigen we op het podium."