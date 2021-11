Seidl blijft positief: "Uitvoering van het team was goed"

McLaren is nog steeds in een stevig duel verwikkeld om de derde plaats in het constructeurskampioenschap. In de Braziliaanse sprintkwalificatie zag het Britse team dat hun concurrent Ferrari derde werd met Carlos Sainz. McLaren-coureurs Lando Norris en Daniel Ricciardo presteerden wisselend.

Norris finishte als zesde en Ricciardo werd slechts elfde. Teambaas Andreas Seidl was na afloop zeer duidelijk. Hij reageerde bij de media-afdeling van de Formule 1: "Wisselende resultaten vandaag. Lando had een goede sprint en reed naar voren, dat was het doel. Hij haalde Gasly en Leclerc in. Daniel werd jammer genoeg ingesloten in bocht 1 en verloor momentum. Daarna zat hij vast in een DRS-trein."

Desondanks is Seidl positief gestemd over de race van later vandaag. Hij is goed gemutst: "De uitvoering van het team was goed vandaag. Het positieve is dat we qua pace instaat waren om met de auto's om ons heen te vechten. Punten zijn mogelijk en we zijn gefocust op de race."