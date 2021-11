Breaking: Verstappen ook op het matje geroepen, zat mogelijk aan vleugel Hamilton

De chaos in Brazilië wordt met de seconde groter. Vannacht is namelijk duidelijk geworden dat ook Max Verstappen zich bij de stewards moet gaan melden. De Nederlandse Red Bull-coureur friemelde na de kwalificatie aan de mogelijk illegale achtervleugel van Lewis Hamilton.

Op beelden die op social media circuleren is te zien dat Verstappen uitstapt en eerst zijn eigen vleugel inspecteert. Daarna loopt hij naar de bolide van concurrent Hamilton en doet hij daar precies hetzelfde. Dit is echter mogelijk in strijd met de parc fermé regels. Er mag namelijk niet aan de auto's worden gewerkt of gezeten als ze in het parc fermé staan.

Straf?

Verstappen moet zich volgens de documenten van de FIA om 9:30 lokale tijd (13:30 Nederlandse tijd) melden op het kantoortje van de stewards. Het is niet de verwachting dat hij hier een gridstraf of een diskwalificatie voor krijgt. De kans is veel groter dat hij een boete of een reprimande krijgt. Als hij überhaupt een straf krijgt want hij mag eerst zijn kant van het verhaal vertellen.

Artikel 2.5.1

Later op de Nederlandse middag zal blijken of Verstappen echt Artikel 2.5.1 van de FIA International Sporting Code heeft gebroken. Waarschijnlijk krijgen we verder op de middag ook meer duidelijkheid omtrent de gewraakte achtervleugel van Hamilton.