Wolff legt motorwissel uit: "We hebben motorslijtage waardoor we minder vermogen hebben!"

De kogel is inmiddels door de kerk: Lewis Hamilton wisselt van motor en moet zondag vijf plaatsen naar achteren op de startgrid. De wissel kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Mercedes komt nu met de reden van de veelbesproken wissel naar buiten.

Teambaas Toto Wolff kwam met tekst en uitleg bij Sky Sports: "We verwachten zo meer punten te kunnen scoren. We hebben last van motorslijtage waardoor de motor minder vermogen zou produceren richting het einde van het seizoen. We weten niet waarom dat is maar we zagen dat het afnam."

Wolff legt ook nog uit waarom men deze race heeft gekozen voor een straf. De sprint van morgen speelt in ieder geval een grote rol: "We hopen dat de sprintrace meer kansen biedt. Saoedi-Arabië was ook een optie maar dan zouden we al veel meer vermogen hebben verloren. Volgens onze simulaties is dit het perfecte weekend om te wisselen."