'Q2-bandenregel afgeschaft voor 2022'

Het is al jaren een doorn in het oog voor veel Formule 1-volgers: de Q2-bandenregel. Alle coureurs die doorstoten naar Q3 moeten de race starten op de band waarmee ze zich kwalificeren in Q2. Maar het lijkt erop dat de regel zijn waterloo heeft gevonden.

Het doorgaans goed ingevoerde Auto, Motor und Sport meldt dat de regel in 2022 wordt afgeschaft. Dit betekent dat alle coureurs weer een vrije keuze mogen maken over op welke band ze de race gaan starten. Het nieuws zorgt waarschijnlijk voor veel lachende gezichten, ook bij de beleidsmakers.

Formule 1-bons Ross Brawn liet bijvoorbeeld al eerder weten het liefst zo snel mogelijk af te willen van de regel. Het idee achter de Q2-regel was dat de coureurs buiten de top tien een significant voordeel zouden hebben. Zij mogen namelijk wel starten op een band naar keuze. Maar in de praktijk is dat voordeel er bijna nooit en maakt het geen enkel verschil.