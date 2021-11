Vreugdevolle omhelzing vader en zoon Perez maakte indruk op Charles Leclerc

Sergio Perez zorgde afgelopen weekend voor een waar volksfeest in Mexico. De Red Bull-coureur vierde een uitbundig feestje met het Mexicaanse publiek en zijn aanwezige familie. Vooral zijn vader vierde het feestje vol vreugde mee. De beelden gingen de hele wereld over en ook de rest van de coureurs zagen het tafereel.

De vreugdevolle omhelzing van vader en zoon Perez maakte veel indruk op Charles Leclerc. Perez senior vertelt dit in gesprek met Marca Claro: "Checo kreeg gister een telefoontje van Charles Leclerc. Die zei tegen hem: Checo je weet niet hoe blij je mij hebt gemaakt toen ik zag hoe je het feestje vierde met je ouders. Er kwamen tranen in mijn ogen, ik zou het prachtig hebben gevonden als mijn vader mij eens kon zien."

De vader van Leclerc overleed in 2017 en heeft zijn zoon dus nooit zien debuteren in de Formule 1. De vader van Perez was zich niet bewust van dit feit en snapt nu de impact. "Ik wist niet dat Charles z'n vader was overleden. Ik wist ook niet dat Charles en Checo elkaar hadden gesproken."