Red Bull sluit teamorders niet uit tijdens thuisrace Sergio Perez: "F1 is teamsport"

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner sluit niet uit dat hij - mocht het geval zich voordoen - Sergio Perez zal vragen om Max Vestappen voorbij te laten, ondanks dat de Mexicaan dit weekend zijn thuisrace historisch zou kunnen winnen. Perez heeft zijn zinnen gezet op het schrijven van sportgeschiedenis door als eerste Mexicaan een F1 GP in Mexico te winnen. Christian Horner kijkt vooral naar de strijd om de wereldtitel van Verstappen. De Limburger heeft een nipte voorsprong van 12 WK-punten ten opzichte van Lewis Hamilton, terwijl Perez hooguit Bottas nog kan passeren voor de derde plaats in het WK.

Moeilijke vraag

Donderdag kreeg Perez vragen over hoe hij zal reageren als hem inderdaad wordt gevraagd om aan de kant te gaan voor Max Verstappen, ook als hem dat de overwinning zou kosten. Perez meent dat hij van elk teamlid binnen Red Bull Racing steun zal krijgen: volgens hem ziet iedereen hem graag winnen in Mexico. Teambaas Horner ziet dat echter iets anders, blijkt wanneer de Red Bull-kopman wordt gevraagd of hij Perez teamorders zal geven indien Perez vóór Verstappen rijdt tijdens de Mexicaanse GP. "Dat is een moeilijke vraag", begint Horner.

Loyaliteit en samenwerking als team

De teambaas van Verstappen en Perez kan dan ook weinig geruststellende woorden spreken voor Perez in de aanloop naar de Mexicaanse thuisrace voor Perez. Mocht Perez winnen dan zou hij de sportgeschiedenis schrijven, zoals Verstappen dat deed in Zandvoort. Volgens de teambaas van Red Bull Racing horen teamorders nu eenmaal bij de sport: F1 bestaat nu eenmaal bij de gratie van teamwork, loyaliteit en samenwerking.

"Ons belangrijkste doel is om beide kampioenschappen te winnen. Verstappen en Pérez weten wat ze moeten doen om dat doel te bereiken. Je kunt teamorders niet uitsluiten, maar je kunt er ook niet zomaar vanuit gaan", begint hij diplomatiek.

Teamorders steeds aannemelijker

"Het heeft onze voorkeur dat wanneer Pérez in de leidende positie zou liggen om hem dan ook te zien winnen in zijn thuisrace. Een grotere prestatie bestaat er niet voor een thuisrijder. Maar aan de andere kant kennen we natuurlijk ook de belangen die er met Verstappen op het spel staan. Daarom benaderen we deze race als elke andere race, omdat er net zoveel punten voor de WK-stand van de coureurs te verdienen zijn. We werken echter als team en daarom zijn teamorders soms noodzakelijk om onze doelen te bereiken. Ik twijfel er ook niet aan dat we in de resterende vijf races daar nog meer en meer mee te maken zullen krijgen."

Red Bull Racing komt nog 23 WK-punten tekort op het team van Mercedes in de WK-stand voor constructeurs.