Nieuwe regels voor celebs op de grid na Brundle-incident

In Austin had iedereen het na de race over een veel besproken incident vlak voor de Amerikaanse Grand Prix. Oud-coureur en Sky Sports-journalist Martin Brundle werd tijdens zijn gridwalk bruusk aan de kan geschoven door de bodyguards van rapster Megan Thee Stallion.

Het incident was de aanleiding voor een enorme wolk van kritiek. Het is volgens vele van de zotte dat celebrities zich zo gedragen op de grid. Brundle en zijn collega's worden namelijk met enige regelmaat op respectloze wijze aan de kant geschoven door de rich & famous.

De kritiek is nu ook doorgedrongen tot de organisatie van de sport. Brundle vertelde bij Sky Sports dat er nieuwe regels zijn ingevoerd. Vanaf nu mogen de celebs niet meer met bodyguards de grid op. Daarnaast moeten ze in gesprek gaan met reporters als deze op hen afstappen. Brundle noemt het zelf grappend de 'Brundle clausule'. Dit kan dus zomaar betekenen dat het aantal beroemdheden op de grid snel zal afnemen.