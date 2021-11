Verstappen versus Hamilton prioriteit FIA: extra 'voorwaarschuwing' rond blauwe vlaggen achterblijvers

Of het naar aanleiding van de laatste paar ronden van de vorige Grand Prix is, is niet duidelijk. Hoe dan ook: FIA-wedstrijdleider Michael Masi heeft in zijn vooruitblik op het raceweekend in Mexico extra aandacht voor het op een ronde zetten van achterblijvers en de procedures rondom blauwe vlaggen.

In een FIA-document bespreekt Masi belangrijke aandachtspunten voorafgaande aan het raceweekend. Opvallend is nu zijn extra uitleg over het inhalen van achterblijvers. In zijn 'Race Directors' Event Notes' heeft Masi zoals gebruikelijk aandacht voor de precieze plek van de DRS-zones en in welke bochten coureurs extra dienen te letten op het rijden binnen de baanlimieten.

F1 Marshalling Systeem: Extra waarschuwingen voor teams en coureurs

Masi verduidelijkt dat eind vorig jaar een speciaal systeem voor baancommissarissen in gebruik is genomen dat teams en achterblijvers tijdig extra waarschuwt, nog voordat de blauwe vlaggen worden gezwaaid. Ook zijn er voor coureurs en teams extra blauwe lampjes en andere signalen: prioriteit is dan zo snel mogelijk ruimte maken.

Masi legt gedetailleerd uit hoe het op inhalen van achterblijvers precies behoort te verlopen en beschrijft:

"Het F1 Marshalling Systeem is ontwikkeld om ervoor te zorgen dat het punt waarop een coureur blauwe vlaggen krijgt consistent is, in plaats van te vertrouwen op het vermogen van marshals om situaties te identificeren die blauwe vlaggen vereisen."

'Voorwaarschuwing' vooraf aan de waarschuwing

"Het systeem geeft een ​​voorwaarschuwing wanneer de snellere auto zich binnen 3,0 seconden van de auto bevindt die op het punt staat te worden om op een ronde achterstand te worden gereden. Dit moet door het team van de langzamere auto worden gebruikt om hun coureur te waarschuwen dat hij binnenkort door een snellere auto op een ronde achterstand wordt gereden en dat het voorbij laten van de snellere auto als prioriteit moet worden beschouwd. Wanneer de snellere auto zich binnen 1,2 seconden van de auto bevindt die op het punt staat te worden ingehaald, worden blauwe vlaggen getoond aan de langzamere auto (naast blauwe lichtpanelen, blauwe cockpit-lampjes en een bericht op de tijdswaarneming.) Dit moet mogelijk maken dat de bestuurder op de eerst mogelijke gelegenheid zich laat inhalen", aldus Masi.

Schumacher laat aan de kant in Amerika

Mick Schumacher bezorgde Max Verstappen-fans nog wat extra spanning door tijdens de Amerikaanse Grand Prix laat aan de kant te gaan voor Max Verstappen. De jonge Haas-coureur week zo laat voor de twee titelkandidaten die achter hem aanstormden, dat Max Verstappen zelfs via de teamradio opriep tot ingrijpen door de wedstrijdleiding. "Neem contact op met Micael", zei Verstappen tegen zijn team. De Limburger had haast omdat Lewis Hamlton hem opjoeg tijdens de laatste fase van de race. De Brit reed op snellere banden en leek toe te werken naar een aanval voor de overwinning.

Vrij baan voor titelkandidaten?

In Mexico heeft de racedirecteur dus een extra agendapunt over de procedures rondom de blauwe vlaggen. Masi benadrukt dat er bovendien nog extra instructies kunnen komen vanuit de wedstrijdleiding, waarmee prioriteit wordt gegeven aan het gevecht aan de kop. Het F1 Marshalling Systeem moet ervoor zorgen dat er consistenter wordt gewaarschuwd wanneer een auto op achterstand wordt gereden.

Nu de achterblijvers dus extra worden gewaarschuwd over de extra voorwaarschuwingen van de waarschuwing, ligt de titelkandidaten niets in de weg om een eerlijke strijd uit te vechten om de wereldbeker.

Overigens kunnen de achterblijvers ook een behoorlijk voordeel opleveren, zo bleek in de Verenigde Staten: Max Verstappen had uiteindelijk een voordeeltje. Doordat Schumacher pas in de derde sector aan de kant ging, kreeg Verstappen DRS-voordeel op het rechte stuk. Wellicht hielp hem dat uiteindelijk zelfs om vóór Hamilton over de streep te komen.