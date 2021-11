Lewis Hamilton: "Zó wil ik niet winnen"

Lewis Hamilton wil dat het wereldkampioenschap dit jaar wordt beslist in de grindbak noch bandenstapels. De regerend wereldkampioen komt in Mexico-Stad aan met een kleine achterstand van twaalf WK-punten ten opzichte van wereldkampioenschapsleider Max Verstappen. In aanloop naar de Mexicaanse Grand Prix stelt de Britse zevenvoudig wereldkampioen dat hij brokken wil voorkomen bij de ontknoping van de titelstrijd.

"Op zo'n manier wil ik niet winnen en zo heb ik ook nog nooit gewonnen", zo vertelt Hamilton. Hij komt liever op een nette manier als eerste over de eindstreep.

"Geen gekke dingen"

"We werken hard, wij weten wat waarmee wij bezig zijn en wij blijven vastberaden. Dat is ook altijd de basis van ons succes geweest. We hebben er alle vertrouwen in, want wij weten immers waartoe wij in staat zijn, maar wij gaan geen gekke dingen doen", zo verklaart hij.

Op Silverstone ging het eerder dit jaar finaal mis: de Mercedes van Hamilton en de Red Bull van Verstappen raakten elkaar in Copse Corner. De Limburger vloog met duizelingwekkende snelheid van de baan en moest zelfs voor medische controles naar het ziekenhuis. Ook in Monza was er voor de twee titelrivalen te weinig ruimte om samen door één bocht te kunnen. In de Variante del Rettifilo vloog Verstappen door de lucht en landde op de Mercedes van Hamilton. Dergelijke aanvaringen behoren tot het verleden, als het aan Hamilton ligt.

Wollf vreest herhaling van ellende

De eerdere aanvaringen tussen de twee titelrivalen zijn voor Mercedes- kopstuk Toto Wollf aanleiding om zijn grote angst te delen met de rest van de wereld. De grote Wolff vreest met grote vrezen: hij voorziet dat de titelstrijd wordt beslist door opnieuw een clash tussen de twee. Wolff deed zijn verhaal eerder deze week in Daily Mail waarin hij gelijkenissen zag met iconische titelduels tussen grootheden in het verleden van de sport.

Senna-Prost

Wolff: "Als het zou komen tot het scenario van de laatste race in Abu Dhabi en ze zouden tegen elkaar racen om de titel, dan zal degene die vooraan staat absoluut proberen hetzelfde te doen als in de Senna-Prost-jaren. Als je racet voor het kampioenschap en je ziet het vervagen omdat de andere man je inhaalt, welk hulpmiddel heb je dan behalve datgene dat ervoor zorgt dat hij niet kan inhalen?

Wolff vervolgde zijn relaas met: "We hebben het gezien met Schumacher en Villeneuve, we hebben het twee keer gezien met Senna en Prost."

"De juiste manier"

Hamilton ziet de bal op de stip en tikt 'm in: "Wij hebben nog nooit op die manier een kampioenschap gewonnen. Ik heb nog nooit op die manier een kampioenschap gewonnen en zou dat ook nooit willen. Ik ben hier om op de juiste manier te winnen, en dat is door pure vaardigheid en vastberadenheid en hard werken. Ik wil het altijd op de juiste manier winnen."

"Verliezen doe je met waardigheid"

Op 2016 én op zijn eigen debuutjaar in de F1 ná, heeft de Britse Mercedes-ster vrij weinig ervaring met verliezen. Toch denkt Hamilton dat ook het nemen van verlies op een correcte manier behoort te gebeuren.

"En als je het gaat verliezen, verlies je het ook op de juiste manier. Met waardigheid en wetende dat je alles hebt gegeven en de dingen op de juiste manier hebt gedaan."