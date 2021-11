Andretti legt reden afketsen Sauber-deal uit: “Het voelde niet goed”

Wekenlang leek het erop dat Andretti het team van Sauber ging overnemen. Uiteindelijk knapte de deal vorige week uit elkaar, naar verluid doordat de twee partijen er over een paar financiële zaken niet uitkwamen. Nu heeft Michael Andretti voor het eerst publiekelijk gereageerd op de zaak.

De Amerikaan reageert bij The Race op de situatie. Andretti is heel duidelijk: “Ik wil graag een aantal geruchten ontkrachten die zeiden dat de deal niet doorging door financiële redenen. Dat kan niet verder van de waarheid afstaan. Het had daar helemaal niets mee te maken.”

Gelukkig is Andretti sportief genoeg om de daadwerkelijke reden van het afketsen met de buitenwereld te delen. De oud-coureur is heel helder: “Het kwam neer op managementproblemen aan het einde van de onderhandelingen. Dat zorgde ervoor dat de uiteindelijk niet doorging. Ik heb altijd geroepen dat als het niet goed voelt we het niet doen. Het voelde dus niet goed.”