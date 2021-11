Video: Het bijzondere Mexicaanse podium in 2019

Aankomend weekend staat de Mexicaanse Grand Prix weer op de roller. De laatste keer dat de Formule 1 neerstreek op het Autódromo Hermanos Rodríguez was in 2019. Nu keert de sport weer terug op het circuit met het bijzondere podium.

Het podium bevindt zich immers niet bij de pitstraat maar in het Foro Sol stadion in de laatste sector van het circuit. In 2019 experimenteerde de organisatie met een bijzonder podium. Winnaar Lewis Hamilton werd namelijk met auto en al het podium op getild en er was ook een juichende vent met een camera en een kek pakje aanwezig. Het is nog niet bekend of dit dit jaar weer het geval is.